13 сентября, 05:56

В Югре начали проверять школы в двух городах из-за сообщений об угрозах взрывов

Эвакуировали учебные учреждения в Сургуте и Нижневартовске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о минировании школ в двух городах Ханты-Мансийского автономного округа - Сургуте и Нижневартовске. Проводится проверка, сообщили ТАСС в экстренных службах региона.

"В школы Сургута и Нижневартовска пришли сообщения о якобы минировании зданий. Сейчас по данным сообщениям проводится проверка зданий на наличие опасных предметов и возможной угрозы", - сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, эвакуировали школу №15 в Нижневартовске, дети и преподаватели ожидают завершения проверки на наличие угроз. 

Теги:
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
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