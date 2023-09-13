Самолет из Владивостока столкнулся с птицей во время посадки на Чукотке

Никто не пострадал

ТАСС, 13 сентября. Самолет Airbus-320 авиакомпании "Сибирь" с пассажирами на борту, следовавший по маршруту Владивосток - Анадырь, столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Чукотки, пострадавших нет. Магаданская транспортная прокуратура ведет проверку, сообщили журналистам в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Сегодня, около 11:30 (02:30 мск), во время посадки в аэропорту Анадырь воздушное судно столкнулось с птицей. Магаданская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, на особом контроле находятся вопросы соблюдения прав пассажиров, которые планировали вылететь на данном самолете по обратному маршруту", - рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, на борту самолета находились 157 пассажиров и 7 членов экипажа.