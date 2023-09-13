В Красноярске из-за угрозы обрушения демонтировали памятник чехословацким легионерам

Специалисты проводят оценку состояния монумента

КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Памятник чехословацким легионерам, установленный в 2006 году в Красноярске, демонтировали из-за существовавшей угрозы обрушения. Об этом ТАСС сообщили в департаменте городского хозяйства администрации краевого центра.

"Памятник начал разрушаться была угроза, что он упадет и что-нибудь или кого-нибудь повредит", - сообщил собеседник агентства, добавив, что памятник временно демонтировали, монумент находится на ответственном хранении.

По словам представителя департамента, сейчас специалисты оценивают то, что можно сделать, после этого будет принято решение о дальнейшей судьбе памятника.

Памятник открыли 9 ноября 2006 года на Троицком кладбище, старейшем из сохранившихся кладбищ в Красноярске. На церемонии открытия присутствовал действующий на тот момент президент Словакии Иван Гашпарович.

История Чехословацкого корпуса в России берет начало в августе 1914 года, когда в Киеве была образована "Чешская дружина" из эмигрантов. В составе российской армии они воевали с Германией и Австро-Венгрией. После Октябрьской революции корпус был признан подразделением французской армии и оказался вовлечен в Гражданскую войну в России. В Сибири легионеры корпуса получили известность своими карательными действиями против местного населения.