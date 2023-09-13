В Воронежской области возбудили дело после гибели ребенка под колесами грузового поезда

По данным следствия, машинист применил экстренное торможение и звуковые сигналы

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка 2017 года рождения под колесами грузового поезда в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте.

"На железнодорожном перегоне Колено - Некрылово в Воронежской области грузовым поездом смертельно травмирован мальчик 2017 года рождения. От полученных травм малолетний скончался на месте. По предварительной информации, ребенок находился вблизи железнодорожных путей без присмотра взрослых и перебегал пути перед движущимся поездом. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, машинист грузового поезда применил экстренное торможение и звуковые сигналы, но предотвратить ЧП не удалось. "Следователями проведен осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.