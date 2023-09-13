Астрахань накрыл смог из-за возгорания камыша в Калмыкии

В региональном МЧС сообщили, что распространение запаха гари возможно еще в пяти районах области

АСТРАХАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Густой смог и запах гари, появившийся с утра в Астрахани, связывают с возгоранием камыша на сопредельной территории в Калмыкии. Распространение запаха с учетом юго-западного направления ветра возможно также еще в пяти районах региона, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с возгоранием камыша на территории Республики Калмыкия и складывающейся метеорологической обстановкой (юго-западный ветер) возможен запах гари в городе Астрахани и на территории Икрянинского, Лиманского, Приволжского, Камызякского, Красноярского районов", - говорится в сообщении ведомства.

В Астрахани в ночь на среду шел сильный дождь, утром осадки прекратились, город накрыл плотный густой туман, в воздухе ощущается сильный запах гари. В соцсетях астраханцы жалуются на ухудшение самочувствия, невозможность дышать на улице, в ряде школ присутствие на уроках младших школьников оставили на усмотрение родителей.

Населению рекомендовано избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, занавешивать окна, форточки увлажненной тканью и периодически ее менять, использовать на улице при необходимости ватно-марлевую повязку или аптечную защитную маску. В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания - появлении признаков одышки, кашля, бессонницы следует немедленно обратиться к врачу, отметили в пресс-службе.