В Удмуртии пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус врезался в опору линии электропередачи и столкнулся с легковым автомобилем, после чего съехал в кювет на трассе

ТАСС, 13 сентября. В Удмуртии в результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии. ДТП произошло утром 13 сентября на 10-м км автодороги Ижевск - Аэропорт на территории Завьяловского района Удмуртии.

"Водитель автобуса "Нефаз" - мужчина 1971 года рождения - не справился с управлением, совершил наезд на опору линии электропередачи, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota под управлением мужчины 1977 года рождения с последующим съездом автобуса в кювет. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали пять женщин, находившихся в автобусе, они доставлены в медицинское учреждение", - отмечается в сообщении.