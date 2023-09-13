В Волгограде возбудили уголовное дело по факту злоупотреблений в вузе на 25 млн рублей

Деньги выделялись вузу в рамках нацпроекта, но были потрачены на другие цели

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи после проверки прокуратуры возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму более 25 млн рублей в Волгоградской государственной академии физической культуры, сообщила пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

"На основании материалов проверки прокуратуры Волгограда следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", п. "б" ч. 2 ст. 285.1 УК РФ "Нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

Волгоградская государственная академия физической культуры получила в 2021-2022 годах более 55 млн рублей по программе дополнительной профессиональной переподготовки в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Прокурорская проверка выявила, что процесс обучения носил фиктивный характер, а бюджетные средства в размере более 25 млн рублей потратили на цели, не связанные с реализацией нацпроекта.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль, добавили в пресс-службе.