В Краснодаре три человека пострадали при падении лифта в многоэтажке

Двое из них дети

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Лифт сорвался в шахте в многоквартирном доме в Краснодаре, пострадали три человека, двое из которых дети. Об этом ТАСС сообщили в УМВД по городу Краснодару.

"Около 8 часов утра в полицию Краснодара поступило сообщение о том, что в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Московская, 144, корпус 1, с высоты восьмого этажа упал пассажирский лифт, в результате чего, по предварительной информации, пострадали находившийся в лифте мужчина и двое детей в возрасте 3 и 4 лет, которые были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи и обследования", - сообщили в городском управлении полиции.

Сотрудники полиции работают на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства инцидента, организовано проведение проверки.