Дело экс-замглавы Кургана по обвинению в превышении полномочий вернули в прокуратуру

По версии следствия, Андрей Жижин не предпринял мер к признанию аварийными двух многоквартирных домов в городе

ТАСС, 13 сентября. Дело бывшего первого заместителя главы Кургана Андрея Жижина о халатности и превышении полномочий при признании домов аварийными и приемке жилых помещений вернули в прокуратуру "для устранения препятствий рассмотрения дела судом". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Курганского городского суда.

"Уголовное дело в отношении Жижина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 293 [УК РФ], пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ, возвратить прокурору Курганской области для устранения препятствий рассмотрения дела судом", - сообщили в суде.

Ранее в следственном управлении Следственного комитета по региону сообщали о возбуждении дела. По версии правоохранителей, с 2016 по 2021 год обвиняемый, зная о ненадлежащем техническом и санитарном состоянии жилых помещений двух многоквартирных домов в Кургане, не принял мер к признанию их аварийными, несмотря на многочисленные жалобы и обращения граждан. Своевременно не провели строительно-ремонтные работы по устранению аварийной ситуации, мер к расселению жильцов также не приняли. Кроме того, в конце 2015 года обвиняемый осуществил приемку жилых помещений в доме с явными нарушениями действующих строительных и санитарных норм и правил.

В результате действий бывшего чиновника люди были вынуждены проживать в опасных для жизни и здоровья условиях, непригодные для проживания квартиры были переданы детям-сиротам и собственникам квартир аварийного жилищного фонда.