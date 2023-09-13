Площадь природных пожаров на Ямале выросла за сутки до 9 га

Пожарные ликвидируют два природных пожара

ТАСС, 13 сентября. Специалисты ликвидируют два природных пожара на площади 9 га в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Накануне ведомство сообщало о двух природных пожарах на площади 6,6 га.

"Информация по действующим природным (лесным) пожарам на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 11:00 (9:00 мск) 13.09.2023. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 2 природных пожара на площади 9 га", - говорится в сообщении.

За время пожароопасного периода, который ввели с 10 мая, на Ямале произошли 333 природных пожаров на общей площади более 14 тыс. га. В начале августа власти ввели режим ЧС регионального характера на территории всего округа.