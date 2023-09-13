Бастрыкин потребовал доклад о расследовании аварийной посадки самолета под Новосибирском

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту аварийной посадки самолета Airbus A320 в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

"Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александрову А. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по факту авиапроисшествия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Предварительно установлено, что 12 сентября при выполнении рейса Сочи - Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту людей не пострадал.