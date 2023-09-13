13 сентября, 07:44

Бастрыкин потребовал доклад о расследовании аварийной посадки самолета под Новосибирском

Дело завели по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела по факту аварийной посадки самолета Airbus A320 в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК России.

Читайте также
Эксплейнер
Что известно об экстренной посадке Airbus A320 под Новосибирском

"Председатель СК России поручил руководителю Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Александрову А. А. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что по факту авиапроисшествия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Предварительно установлено, что 12 сентября при выполнении рейса Сочи - Омск воздушное судно по технической причине совершило аварийную посадку на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. 

Теги:
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияНовосибирская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация