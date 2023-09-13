Суд ДНР приговорил к 24 годам колонии "азовца", выстрелившего из ПТРК по мирным гражданам

Антон Штукин признан виновным в покушении на убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, в жестоком обращении с гражданским населением, а также в умышленном повреждении имущества

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд ДНР приговорил к 24 годам лишения свободы военнослужащего националистического объединения "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) Антона Штукина, который весной прошлого года в Мариуполе выстрелил противотанковой ракетой по женщинам, получавшим продукты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

"Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), приговорил Штукина к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщили в ГВП.

По данным следствия, 17 марта 2022 года Штукин на огневой позиции в селении Покровское увидел возле административного здания рыбного хозяйства трех женщин, получавших в рамках гуманитарной акции от военнослужащих Народной милиции ДНР продукты питания. "Испытывая к ним ненависть и считая их предателями, занимающими пророссийскую позицию, Штукин произвел в их сторону два выстрела из переносного противотанкового ракетного комплекса. Административное здание рыбного хозяйства получило повреждения. Мирные граждане не пострадали", - рассказали в ГВП.

Подсудимый признан виновным в покушении на убийство по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, в жестоком обращении с гражданским населением, а также в умышленном повреждении имущества.