В Петербурге задержали группу мошенников за обман 18 пенсионеров

Всего пострадавшие передали аферистам 1,7 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Петербургская полиция задержала 16 членов организованной группы из Казани и Санкт-Петербурга за продажу пенсионерам навязанных услуг. Мошенники представлялись сотрудниками муниципальных пожарных служб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге сотрудники управления уголовного розыска главка задокументировали преступную деятельность и задержали участников организованной группы, которые под видом ремонтных работ занимались обманом пенсионеров. Криминальный бизнес организовал 33-летний житель Казани. Для "ведения деятельности" на территории Санкт-Петербурга он вовлек в нее троих сообщников. Все вышеуказанные лица, а также 12 участников группы, осуществлявшие непосредственные визиты к потерпевшим, задержаны в качестве подозреваемых в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

В общей сложности 18 пожилых петербуржцев в возрасте от 68 до 87 лет отдали мошенникам 1,7 млн рублей. По всем фактам преступной деятельности следователи возбудили уголовные дела по ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ. В жилых и офисных помещениях на территории Петербурга и Казани провели 27 обысков, изъяли мобильные телефоны, документацию, поддельные удостоверения электриков и монтажников, деньги и банковские карты.

Оперативные мероприятия начались в июле 2022 года, когда на территории Петербурга зарегистрировали серию мошенничеств по одной и той же схеме: представляясь сотрудниками муниципальных пожарных служб, злоумышленники убеждали пожилых людей заменить их установленные пластиковые окна, отремонтировать электрические приборы и проводку, якобы уже технически неисправные, или выполнить иные ремонтные работы. Как правило, испуганные пенсионеры соглашались на оформление заявки и вызов "мастера". Мошенники составляли фиктивные договоры об оказании услуг с сильно завышенными ценами. О стоимости работ жертвы узнавали уже после, а от оплаты квитанции нельзя было отказаться.