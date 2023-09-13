СМИ: в Индонезии полиция задержала 43 участника беспорядков

По данным The Jakarta Post, акция протеста на острове Ремпанг прошла против переселения жителей

ТОКИО, 13 сентября. /ТАСС/. Индонезийская полиция заявила, что задержала 43 человека, принявших участие в беспорядках на острове Ремпанг в провинции Риау. Об этом сообщила газета The Jakarta Post.

По ее информации, на острове Ремпанг проходила акция протеста против плана переселения тысяч жителей, чтобы освободить место для китайского стекольного завода стоимостью в несколько миллиардов долларов. По словам властей, некоторые из тысячи человек, принявших участие в акции протеста, бросали камни, бутылки и другие предметы в сотрудников службы безопасности. Протест перерос в насилие, когда некоторые демонстранты вступили в столкновения с полицией и повредили общественные объекты, утверждает газета. По сообщению полиции, были задержаны 43 человека.

Как утверждает The Jakarta Post, демонстрации с участием нескольких тысяч людей продолжаются не первый месяц. Как заявляют представители местных жителей, они хотят остаться жить в своем поселении, существующем на острове с XVII века, сообщает газета.