В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов

Повреждения получили три дома

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 120 различных боеприпасов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал. Повреждения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады, заборы и входная дверь, повреждена хозпостройка. Также под минометный обстрел попала окраина села Дроновка - зафиксировано восемь прилетов", - сообщил Гладков.

В Яковлевском округе, по словам губернатора, 12 сентября сбили два БПЛА самолетного типа. Один упал в поле в районе села Вислое, второй - на территории одного из садовых обществ. "Оба ликвидированы на месте накладными зарядами. Обошлось без последствий", - отметил глава региона.

В Белгородском районе по селам Журавлевка и Устинка ВСУ выпустили три и восемь артиллерийских снарядов соответственно. В селе Красный Хутор противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В Валуйском округе из ствольной артиллерии обстреляли села Вериговка, Долгое и Карабаново. "В Вериговке зафиксировано 5 прилетов, в Долгом - 1, в Карабаново - 10. Также в селе Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа", - проинформировал Гладков.

В Волоконовском районе из гранатомета и ствольной артиллерии обстреляли хутор Старый - установлено 20 гранатометных выстрелов и 3 артиллерийских снаряда. В Краснояружском районе по окраине села Вязовое выпустили 5 артиллерийских снарядов, по территории рядом с хутором Высокий - 12, по окраине села Теребрено - 10 артиллерийских снарядов. В селе Теребрено в одном частном домовладении выбило окно.

В Шебекинском округе из миномета и гранатомета обстреляли село Новая Таволжанка - установлено семь минометных снарядов и три гранатометных выстрела. По хутору Марьино выпущено пять минометных снарядов, по селу Середа - восемь минометных снарядов и пять гранатометных выстрелов, по МАПП "Шебекино" - семь гранатометных выстрелов.