В Курганской области арестовали экс-главу района по обвинению во взятках

ТАСС, 13 сентября. Суд на два месяца заключил под стражу бывшего главу администрации Целинного района Курганской области Александра Сытова, которого обвиняют в трех эпизодах получения взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.
"Продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации Целинного района Курганской области, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Cудом по ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.
О задержании экс-главы Целинного района стало известно 12 сентября. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи главой районной администрации, неоднократно получал от представителей коммерческих организаций взятки за заключение договоров подряда на проведение различных работ. В частности, следствие установило три эпизода получения обвиняемым взяток за заключение договора о строительстве спортзала сельской школы без проведения аукциона.