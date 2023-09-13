В Курганской области арестовали экс-главу района по обвинению во взятках

По версии следствия, Александр Сытов неоднократно получал от представителей бизнеса незаконное вознаграждение за заключение договоров подряда

ТАСС, 13 сентября. Суд на два месяца заключил под стражу бывшего главу администрации Целинного района Курганской области Александра Сытова, которого обвиняют в трех эпизодах получения взятки. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего главы администрации Целинного района Курганской области, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". Cудом по ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

О задержании экс-главы Целинного района стало известно 12 сентября. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый, будучи главой районной администрации, неоднократно получал от представителей коммерческих организаций взятки за заключение договоров подряда на проведение различных работ. В частности, следствие установило три эпизода получения обвиняемым взяток за заключение договора о строительстве спортзала сельской школы без проведения аукциона.