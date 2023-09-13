В Подмосковье 16 человек доставили в полицию после массовой драки

Инцидент произошел возле одного из домов в поселке Ильинское-Усово под Красногорском

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Массовая драка произошла между двумя группами мужчин в поселке Ильинское-Усово под Красногорском. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, в результате в полицию доставлены 16 человек.

Инцидент произошел возле одного из домов в Ильинском-Усове. "Незамедлительно прибывшими по вышеуказанному адресу полицейскими предварительно установлено, что между двумя компаниями мужчин произошел словесный конфликт, который перерос в потасовку. Шестнадцать участников инцидента были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке", - добавили в главке. В правоохранительных органах ТАСС добавили, что только одна из групп конфликтующих мужчин составляла около 20-30 человек.