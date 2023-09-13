ФСБ задержала сотрудника ОПК за хищение денег

В конце июня по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из ГУ МВД России по городу Москве задержали сотрудника предприятия оборонно-промышленного комплекса России, который подозревается в хищении средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности российской армии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

"Задержанный сотрудник выполнял управленческие функции на оборонном предприятии, использовал свое должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств, выделяемых для выполнения работ в рамках государственного оборонного заказа для производства компонентов систем вооружения повышенной точности ВС России", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что в конце июня по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Подозреваемый является гражданином России. Он в рамках гособоронзаказа организовал мошенническую схему поставки контрафактной продукции. "Проводятся оперативные и следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств по уголовному делу", - добавили в пресс-службе.