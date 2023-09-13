В Энгельсе произошел взрыв на одном из предприятий

Погиб один человек

САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Взрыв произошел на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, утром 13 сентября вследствие нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ вблизи хранилища легковоспламеняющихся веществ произошел взрыв, в результате которого погиб человек", - сообщили в надзором ведомстве. ЧП произошло на промышленном предприятии.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. На место выехал прокурор города Дмитрий Журавлев.

Как уточнил ТАСС начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин, ЧП произошло на улице Промышленной, в результате погиб мужчина.

По информации ГУ МЧС по региону, на предприятии произошло загорание масла в емкостях. Сообщение о случившемся поступило в 10:30 (09:30 мск), в 10:56 (09:56 мск) пожарные ликвидировали открытое горение. На месте задействовали семь пожарных расчетов.

"Площадь пожара составила 800 кв. м. В настоящее время пожар ликвидирован", - позднее уточнили в МЧС.