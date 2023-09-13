Суд приговорил к шести месяцам ограничения свободы виновника ДТП с автобусом в Кирове

В аварии пострадали не менее 20 человек

ТАСС, 13 сентября. Суд в Кировской области приговорил к шести месяцам ограничения свободы водителя автобуса, по вине которого пострадали 20 пассажиров. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Вынесен приговор по уголовному делу о резонансом ДТП с участием маршрутного автобуса. С учетом тяжести содеянного, данных о личности виновника ДТП, возраста, совокупности смягчающих обстоятельств суд назначил [водителю] наказание в виде шести месяцев ограничения свободы", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 27 апреля, водитель рейсового автобуса ПАЗ неверно выбрал скоростной режим, утратил контроль над транспортным средством и допустил столкновение с опорой линий электропередачи. В результате аварии пострадали не менее 20 пассажиров, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред. Вину в содеянном водитель признал полностью, он также принял меры к возмещению морального вреда пострадавшим.