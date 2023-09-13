В Сочи закрыли пляжи из-за штормового предупреждения

В мэрии города заявили о переводе городских служб в усиленный режим

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Пляжи закрыли в Сочи из соображений безопасности в связи с объявленным штормовым предупреждением. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Сочи.

"По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме. Пляжи курорта закрыты для купания. Решение о возобновлении работы принимается пользователями территорий, исходя из погодных условий", - говорится в сообщении.

Власти Сочи рекомендовали жителям и гостям воздержаться от отдыха у воды и соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее было объявлено штормовое предупреждение, синоптики до конца суток прогнозируют вблизи Сочи на участке Магри - Веселое опасность формирования смерчей над морем.