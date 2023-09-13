В Энгельсе возбудили уголовное дело после взрыва на предприятии

По данным СК Саратовской области, из-за нарушений правил безопасности погиб рабочий

САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего в результате взрыва с последующим возгоранием на одном из предприятий в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Энгельсу следственного управления Следственного комитета России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в производственном помещении одной из организаций Энгельса, занимающейся переработкой растительного масла, сотрудники проводили сварочные работы с нарушением правил безопасности. Вследствие этого произошел взрыв с последующим возгоранием помещения. Один из рабочих получил травмы и погиб на месте.

Как сообщили ранее, ЧП произошло на улице Промышленной. Пожарные ликвидировали открытое горение, прокуратура организовала проверку.