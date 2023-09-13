В ХМАО экс-директора бюджетного учреждения осудили на 10 лет колонии за получение взяток

За два года он получил более 1,7 млн рублей незаконного вознаграждения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего директора управления по дорожному хозяйству и обустройству в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за получение взяток. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По результатам рассмотрения судом ему определено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он должен выплатить штраф в 7 млн рублей, ему запрещено занимать определенные должности на семь лет", - отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщалось, бывший директор управления по дорожному хозяйству и обустройству в Нижневартовске стал фигурантом дела о получении взяток по п. "в" ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ. С 2017 по 2019 год он получил более 1,7 млн рублей незаконного вознаграждения за попустительство по службе от руководителей подрядных организаций, а также предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений.