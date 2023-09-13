Более 195 тыс. жителей Саратова ограничили подачу холодной воды из-за аварии

Ход восстановительных работ на контроль взяла прокуратура

САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Коммунальная авария произошла в центре Саратова, в результате более 195 тыс. жителей ограничили подачу холодной воды, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По предварительной информации, авария на сетях холодного водоснабжения произошла утром по адресу: улица Рахова, 61/71. "В зону ограничения подачи холодного водоснабжения попадают свыше 1,4 тыс. многоквартирных жилых домов, свыше 1,7 тыс. частных домов с общим населением более 195 тыс. человек, а также 33 объекта социальной сферы", - сообщили в надзорном ведомстве.

Специалисты ООО "КВС" проводят аварийно-ремонтные работы. Прокуратура города взяла на контроль ход восстановительных работ.