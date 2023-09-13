В Петербурге возбудили уголовное дело по факту смерти женщины после пластической операции

Назначена судебно-медицинская экспертиза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге по факту смерти женщины после комплекса пластических операций. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу.

"Следственным отделом по Василеостровскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека". По данным следствия, 6 сентября в одной из частных клиник, расположенных в Василеостровском районе города, женщине 1975 года рождения был сделан комплекс пластических операций, после чего у последней ухудшилось самочувствие и спустя несколько дней женщина скончалась", - говорится в сообщении.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, в том числе причин и условий, способствовавших произошедшему. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти женщины. Ранее местные СМИ сообщали, что пациентка умерла после липосакции.