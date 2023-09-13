Суд начал слушание иска о признании преступлений нацистов в Калужской области геноцидом

Доказательства суду представил прокурор области Константин Жиляков

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Калужский областной суд начал рассмотрение заявления прокуратуры о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа совершенных нацистами на оккупированной территории Калужской области преступлений во время Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре России.

Прокурор области Константин Жиляков представил суду доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных нацистами путем расстрела, повешения и сожжения заживо. В заседании суда также приняли участие губернатор области, историки, эксперты, свидетели фашистских злодеяний, представители общественности, волонтеры.

При исследовании доказательств допросили представителя СК о находившемся в производстве уголовном деле по факту обнаружения останков мирных жителей, расстрелянных в 1942 году и захороненных в деревне Крюково. Также выступили руководитель областного бюро судмедэкспертизы и представитель регионального поискового движения. Допрошены также свидетель, рассказавший о массовых расстрелах мирного населения в январе 1942 года.

В поданных в суд материалах говорится, что в период оккупации области нацистами с октября 1941 года по сентябрь 1943 года общее число жертв превысило 26 тыс. человек, было угнано более 300 тыс. человек, полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тыс. колхозов. Размер материального ущерба, причиненного немецко-фашистскими захватчиками, по оценке на сегодняшний день составляет почти 13 трлн рублей.