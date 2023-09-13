В Севастополе при ракетной атаке ВСУ повреждения получили восемь домов

Большинство из них - многоквартирные

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. В Севастополе в результате ракетной атаки со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получили восемь домов. Об этом на аппаратном заседании правительства заявил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

"Провели обход: у нас [повреждены] 8 домов, из них 7 - многоквартирные жилые дома, 1 - частный (порядка 300 кв. м.), порядка 60 окон, 4 кровли повреждены", - сказал Горлов.

Он добавил, что власти города окажут помощь в восстановлении домов. "Управляющая компания на месте занимается с населением, актируются поврежденные участки, очищается кровля от элементов, будем приступать к восстановлению", - резюмировал Горлов.

Как сообщил на заседании представитель ГУ МЧС по Севастополю, аварийно-спасательные работы возобновлены на месте последствий ракетной атаки. "В настоящий момент аварийно-спасательные работы продолжаются, сил и средств достаточно. В связи с тем, что опять ожидался определенный прилет, силы и средства отходили. Проходят аварийно-спасательные работы, разбор", - сказал он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что, по предварительным данным, на город была совершена ракетная атака, в результате в районе Южной бухты произошел пожар, на южной площадке Севморзавода работают оперативные службы. В результате атаки пострадали 24 человека. Позже Минобороны России заявило, что Вооруженные силы Украины ударили ночью 10 крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе в Севастополе, семь из них были перехвачены средствами ПВО.