В отношении жителя Липецкой области возбудили дело за финансирование ВСУ

По данным ФСБ, мужчина переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций, в частности, для приобретения вооружения

ТАСС, 13 сентября. Следователи управления ФСБ по Липецкой области возбудили уголовное дело по статье о государственной измене в отношении мужчины, который переводил деньги на криптовалютный счет гражданину Украины для закупки обмундирования и амуниции для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Липецкой области.

"Следственным отделением УФСБ России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сторонника одного из леворадикальных объединений по ст. 275 УК России "Государственная измена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ по региону, мужчина через свой банковский счет переводил деньги на криптовалютный счет гражданина Украины для нужд ВСУ, украинских националистических батальонов, ультраправых и экстремистских организаций, ведущих боевые действия против подразделений Вооруженных сил России, в том числе для приобретения средств вооружения. "На указанные денежные средства приобретены средства обмундирования и амуниции, которые использовались военнослужащими десантно-штурмовых войск ВСУ при ведении боевых действий против ВС России", - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Липецкой области.