13 сентября, 10:44

В Волгограде в ДТП погиб подросток на самокате

Проводится проверка

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. В Волгограде 14-летний школьник на самокате погиб в ДТП с автомобилем Mercedes, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Около 12:00 на улице Новороссийской в Центральном районе произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель (65 лет), управляя автомашиной Mercedes, совершила наезд на 14-летнего школьника, пересекавшего проезжую часть на самокате. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.

На место аварии выехало руководство городской Госавтоинспекции. Работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства ДТП. 

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РоссияВолгоградская область
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