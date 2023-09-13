В Краснодаре задержали ранее судимого подозреваемого в серийном мошенничестве

Сумма ущерба потерпевшим составила около 10 млн рублей

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Краснодарские полицейские в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в серийном мошенничестве на Кубани на сумму 10 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в среду.

"В результате проведения оперативно-разыскных и специальных технических мероприятий по подозрению в мошенничестве краснодарские полицейские, находясь в служебной командировке в Санкт-Петербурге, задержали 27-летнего ранее судимого жителя Оренбургской области и доставили в краевой центр", - сообщили в ведомстве.

Ранее в дежурную часть отдела полиции УМВД России по Краснодару поступило шесть смежных сообщений о мошенничестве. Жители Кубани хотели продать свои автомобили через посредника. Подозреваемый по телефону предлагал услуги по реализации транспортных средств. После совершения сделок денежные средства, вырученные от продажи автомобилей, на счета заявителей не поступали. Мужчина объяснял это техническими сбоями в банке.