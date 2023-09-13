Гособвинение запросило до четырех лет колонии для виновников взрыва на АЗС в Новосибирске

Фигурантами дела проходят три человека

НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Государственное обвинение потребовало приговорить трех фигурантов дела о взрыве газа на заправочной станции в Новосибирске, где пострадали более 80 человек, к срокам от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

"Роману Гармидеру и Алексею Савлуку, [чья фирма ООО "СибГаз" эксплуатировала АЗС], гособвинение просит по четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Для [инженера АЗС] Геннадия Киселя - три года лишения свободы в колонии общего режима", - сказала собеседница агентства, уточнив, что пострадавшими по делу признаны 87 человек.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч. 2 ст. 171 "Незаконное предпринимательство", ч. 1 ст. 217 "Нарушение требований промышленной безопасности", п. "а" ч. 2 ст. 238 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" УК РФ.

Взрыв газа и пожар на территории газовой автозаправочной станции "Еврогаз" в промзоне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел в середине июня 2021 года. Общая площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Причиной пожара ранее называлось незаземление газовоза при сливе топлива в стационарную емкость. По факту пожара возбудили уголовное дело, которое позже передали в центральный аппарат СК России.

Следствие установило, что с августа 2016 года по июнь 2021-го обвиняемые без лицензии продавали сжиженный газ населению. Также на АЗС использовались небезопасные и незаконные контейнеры для хранения топлива, через неисправный кран такого контейнера и произошел выброс газа, который позже взорвался.

В мае 2022 года сотрудники СК России завершили расследование и передали дело в суд. По данным СК, ущерб по делу составил более 162 млн рублей.