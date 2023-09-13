В Ярославской области в ДТП погибли двое мужчин

Пострадали еще два человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Рыбинском районе Ярославской области, в результате ДТП погибли два человека, двое госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

ДТП произошло в Рыбинском районе на 67-м км автодороги Ярославль - Рыбинск. На дороге столкнулись Ford, FAW и Lexus.

"По предварительной информации, в результате ДТП погибли двое мужчин - водитель и пассажир автомобиля Ford. Водитель и пассажир автомобиля Lexus - мужчина 1962 года рождения и женщина 1985 года рождения - с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.