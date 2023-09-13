В Подольске задержали мужчину, укравшего из сейфа местного жителя деньги и наручные часы

Общая сумма материального ущерба превысила 1 млн рублей

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали ранее судимого мужчину, который подозревается в краже у жителя Подольска наручных часов и денег из сейфа. Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, ущерб составил более 1 млн рублей.

"Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 34-летний житель города Серпухова. Установлено, что злоумышленник вскрыл отверткой сейф, который находился в одной из комнат дома, и забрал находившиеся в нем денежные средства и наручные часы, после чего скрылся", - сказала Петрова.

По ее словам, жертвой преступления стал 57-летний житель Подольска. "Общая сумма материального ущерба составила более 1 млн рублей", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции. Часть похищенных денег задержанный потратил, остальное полицейские изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража), обвиняемый арестован.