Бывшего омского полицейского, застрелившего коллегу, приговорили к девяти годам колонии

Осужденный не признал вину

ОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Калачинский городской суд Омской области приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего полицейского, который 27 февраля 2023 года на почве личных неприязненных отношений выстрелил из табельного оружия в коллегу, сообщается в Telegram-канале омских судов. Пострадавший умер в больнице.

"Оценив позиции государственного обвинения и защиты, исследовав все представленные доказательства, суд действия Дмитриева С.А. квалифицировал в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Местом отбытия данного наказания определена исправительная колония строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении.

Суд установил, что Дмитриев 27 февраля на дежурстве выстрелил в коллегу из табельного оружия из-за личных неприязненных отношений. Осужденный не признал вину в убийстве и заявлял, что выстрел произошел по неосторожности.

Ранее в УМВД Омской области сообщили, что полицейский уволен по результатам служебной проверки, его непосредственные руководители и сотрудники, ответственные за служебную подготовку, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.