В Петербурге на складе потушили пожар площадью 800 кв. м

При ЧП пострадал один человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар площадью 800 кв. м на складе в Санкт-Петербурге, где накануне вечером загорелся картон, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

"В 13:30 пожар на улице Латышских Стрелков ликвидирован полностью", - говорится в сообщении. По уточненным данным, в результате пожара пострадал один человек, до прибытия сотрудников МЧС его госпитализировали.

Информация о возгорании по адресу: Невский район, улица Латышских Стрелков, дом №29В, корпус №4, поступила в 21:21 12 сентября. В двухэтажном производственно-складском здании горел картон на площади 800 кв. м. В 23:58 пожар локализовали.

К ликвидации пожара привлекали от РСЧС 15 единиц техники и 50 человек личного состава, в том числе от МЧС 8 единиц техники и 38 человек личного состава.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу, специалисты управления совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" отобрали пробы атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Превышений не обнаружили. Прокуратура Невского района Петербурга также устанавливает причины пожара, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно открытым данным, примерно в одном километре расположен Ладожский вокзал, вблизи находятся железнодорожные пути.