В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Жительница Горловки ДНР пострадала в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал он в Telegram-канале.
По данным Приходько, в настоящее время украинские войска ведут хаотичный обстрел поселка Зайцево.
В среду ВСУ атаковали котельную в Горловке с помощью беспилотника, пострадавших в результате атаки нет.