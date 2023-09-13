13 сентября, 12:04
Военная операция на Украине

В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ пострадала мирная жительница

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил об обстреле поселка Зайцево в Никитовском районе города

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Жительница Горловки ДНР пострадала в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

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"В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских нацистов ранена мирная горловчанка", - написал он в Telegram-канале.

По данным Приходько, в настоящее время украинские войска ведут хаотичный обстрел поселка Зайцево.

В среду ВСУ атаковали котельную в Горловке с помощью беспилотника, пострадавших в результате атаки нет. 

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