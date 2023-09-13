Суд назначил жителю Тюмени шесть лет колонии по делу об отравлении суррогатом

С Махяддина Гусейнова также взыскали 70 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Калининский районный суд Тюмени приговорил местного жителя Махяддина Гусейнова к шести годам колонии общего режима по делу о сбыте контрафактного алкоголя, после употребления которого в феврале 2022 года умер человек. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Калининский районный суд вынес приговор в отношении Махяддина Гусейнова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - отметили в пресс-службе, добавив, что Гусейнову с учетом неотбытого наказания по предыдущему приговору назначили шесть лет колонии общего режима.

С Гусейнова также взыскали 70 тыс. рублей в пользу потерпевшей. Суд установил, что с декабря 2021 по январь 2022 года осужденный приобрел у неустановленного лица немаркированный алкоголь с этикеткой "Родники Сибири", который хранил на складах в Тюмени для дальнейшего сбыта. Позднее он реализовал продукцию местному жителю, который умер в результате ее употребления. Гусейнов признал вину.

В июне 2022 года Гусейнову также назначили четыре с половиной года колонии общего режима за продажу алкоголя с этикеткой "Царская охота", содержащего метиловый спирт, после употребления которой умерли три человека.