В Кишиневе спецслужбы проверяют торговый центр после сообщения о минировании

Генеральный инспекторат полиции Молдавии сообщил, что всех людей эвакуировали из здания

КИШИНЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Посетителей крупнейшего в Кишиневе торгово-развлекательного центра "Malldova" срочно эвакуировали после звонка неизвестного о заложенной бомбе. Об этом сообщил молдавский телеканал "PRO TV" со ссылкой на Генеральный инспекторат полиции республики.

"Все люди из "Malldova" эвакуированы, туда прибыла полиция и машины скорой помощи. Причиной стало сообщение о минировании. Начата проверка здания", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Летом 2022 года в Молдавии существенно активизировались телефонные террористы, предупреждения о минировании от них поступали практически каждый день, многие касались аэропорта, зданий судов. Все угрозы оказались ложными, однако каждый раз сотрудникам правоохранительных органов приходилось эвакуировать пассажиров, персонал и проводить проверку. Прокуратура Молдавии считает, что целью массовой рассылки таких сообщений является дестабилизация ситуации в стране. Согласно молдавским законам, злоумышленникам грозит до двух лет тюрьмы или штраф в размере до 42 тыс. леев (около $2,2 тыс.).