В Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в убийстве мужа и в покушении на сына

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Женщина, подозреваемая в убийстве мужа и покушении на сына, задержана в Гатчине Ленинградской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК РФ по Ленинградской области в отношении женщины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по версии следствия, 13 сентября в квартире на улице Куприна в Гатчине подозреваемая, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, нанесла своему супругу удар ножом в шею, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия, а также удар ножом в шею своему сыну, причинив ему телесные повреждения. Однако преступление не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, так как ребенок смог выбежать из квартиры, после чего ему была своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент проведены необходимые осмотры и выемки, допрашиваются свидетели, назначаются судебные экспертизы, в том числе комплексная психолого-психиатрическая в отношении подозреваемой, выполняются иные необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.