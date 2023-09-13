В Челябинской области возбудили дело о затоплении подвалов более 50 домов

В прокуратуре считают, что причина в ненадлежащем отведении сточных вод канализационных колодцев

ЧЕЛЯБИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили в Коркино (Челябинская область), где сточными водами затопило подвалы не менее 54 многоквартирных домов. Об этом журналистам сообщили в пресс-центре прокуратуры региона.

По данным пресс-центра, провести проверку, результаты которой стали поводом для возбуждения дела, поручил ранее заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев.

"В связи с поручением <…> прокуратурой <…> были организованы проверочные мероприятия по сообщениям СМИ о факте засорения системы водоотведения Коркино. <…> По материалам прокурорской проверки <…> сегодня возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сказано в сообщении.

Пресс-центр уточняет, что сотрудники прокуратуры установили факты ненадлежащего отведения сточных вод, затопление подвальных помещений многоквартирных домов (были затоплены канализационные колодцы 54 многоквартирных домов).

Отмечается, что сейчас аварийные бригады ведут работы по промывке канализационного коллектора и откачке сточных вод.