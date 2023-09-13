13 сентября, 13:33

В результате ДТП на трассе "Новороссия" в Запорожской области погибли три человека

По предварительной информации, 56-летний водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и микроавтобуса произошло в среду на трассе "Новороссия" в Запорожской области. В результате столкновения автомобилей погибли три человека, сообщается в Telegram-канале Главного управления МВД России по региону.

Авария произошла на 596-м км автодороги "Новороссия" в Бердянском районе Запорожской области. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с грузовым микроавтобусом Volkswagen Crafter.

"В результате ДТП водитель легковой иномарки и двое пассажиров 1970 и 1947 годов рождения скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Кроме того, травмы получил водитель микроавтобуса, он госпитализирован. На месте ДТП работают полицейские, выясняются причины и обстоятельства аварии. 

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