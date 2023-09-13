В ДНР два боевика "Азова" приговорены к 29 годам колонии за убийство людей в Мариуполе

По данным следствия, осужденные произвели не менее 20 выстрелов из автоматов

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил двух боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) к 29 годам колонии строгого режима за убийство в Мариуполе двоих гражданских мужчин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины 25-летнего Ивана Бочкарева и 24-летнего Дмитрия Канупера. Они признаны виновными по п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в пресс-службе.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил каждого к 29 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В суде установлено, что в марте 2022 года осужденные расстреляли гражданский автомобиль, который проезжал мимо их боевой позиции, оборудованной в одном из многоквартирных домов. По данным следствия, осужденные произвели не менее 20 выстрелов из автоматов. В автомобиле оказались двое гражданских мужчин, от полученных ранений они скончались на месте.