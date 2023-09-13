В Ливии число пострадавших от наводнения превысило 7 тыс.

Спасатели продолжают поиски выживших

ТАСС, 13 сентября. Количество раненных в результате наводнения в Ливии превысило 7 тыс. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Более 7 тыс. человек получили ранения", - приводит его заявление телеканал Al Jazeera.

По его информации, более 5 тыс. человек погибли в результате стихийного бедствия. Спасатели все еще надеются найти выживших, особенно в больших зданиях.

Он также отметил, что в пострадавших от наводнения районах были развернуты полевые госпитали, "большинство больниц в городе Дерна не работают". Службы сталкиваются с трудностями в распределении гуманитарной помощи.

Ранее телеканал Al Hadath сообщал, что только в Дерне число жертв составляет на настоящий момент 6 тыс. Эти данные сегодня подтвердило Министерство здравоохранения Правительства национального единства Ливии, штаб-квартира которого находится в столице страны - Триполи. Ведомство также сообщало, что ожидает увеличения числа жертв до 10 тыс.