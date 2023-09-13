В Адыгее неизвестный совершил нападение на ювелирный магазин

В МВД по республике сообщили, что мужчина скрылся с сумкой драгоценностей

МАЙКОП, 13 сентября. /ТАСС/. Неизвестный, вооруженный похожим на пистолет предметом, совершил разбойное нападение на один из ювелирных салонов республиканского центра Адыгеи - Майкопа. Ведется поиск мужчины, сообщила пресс-служба МВД России по республике.

"Предварительно установлено, что неизвестный мужчина ворвался в магазин, расположенный по улице Пролетарской, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал от продавцов выдать ему ювелирные украшения. Затем, собрав в сумку драгоценности, напавший скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции организован весь комплекс неотложных мероприятий по розыску подозреваемого. К раскрытию преступления министром внутренних дел по Республике Адыгея Олегом Безсмельницыным подключены наиболее опытные оперативники и криминалисты ведомства, добавили в пресс-службе.