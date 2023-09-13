СК повторно возбудил уголовные дела из-за проблем с достройкой ЖК в Подмосковье

Возведение жилых комплексов начали в 2014 году

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ повторно возбудил уголовные дела после их отмены из-за проблем с достройкой двух жилых комплексов в Московской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел прием граждан, во время которого выслушал инициативную группу из Московской области. Заявители являются участниками долевого строительства жилых комплексов "Горизонт" и "Дом у реки", возведение которых началось в 2014 году, но до сих пор не завершено. Компании-застройщики, ООО "Бизнесленд" и ООО "Ивакино парк", признаны банкротами, полномочия по завершению строительства и защите прав дольщиков переданы публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

"Исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК России по Московской области доложил, что следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области неоднократно возбуждались уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами администрации городского округа Щелково при осуществлении контроля за строительством ЖК "Горизонт". Однако все решения были отменены первым заместителем Щелковского городского прокурора. Данные решения надзорного ведомства сейчас обжалуются, уголовные дела возбуждены повторно. Кроме того, следственными органами ГСУ СК России по Московской области организована проверка по ст. 159 УК РФ по факту возможного мошенничества со стороны сотрудников фонда", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что подобная ситуация сложилась и по уголовным делам, касающимся жилищного комплекса в Химках, где строится ЖК "Дом у реки". "Данные решения надзорного ведомства сейчас обжалуются, уголовные дела возбуждены повторно. Также возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении компании-подрядчика, которая допустила нарушения строительных норм при возведении дома", - сказали в ведомстве.

Также там подчеркнули, что решение этих вопросов поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.