В отношении нижегородского экс-министра соцполитики возбудили еще одно уголовное дело

Наталью Исаеву заподозрили в получении взятки на сумму 100 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении экс-министра социальной политики Нижегородская области Натальи Исаевой, ее заподозрили в получении взятки в значительном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в значительном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2023 году она получила от собственника загородного клуба 100 тыс. рублей за согласование перевода пункта временного размещения беженцев для постоянного проживания в другой пункт, который принадлежал тому же собственнику.

В конце апреля 2023 года Исаеву обвинили в крупном взяточничестве, ее поместили под домашний арест.