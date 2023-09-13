13 сентября, 13:09,
обновлено 13 сентября, 13:57

На одной из шахт в Турции произошел обвал

Погиб один человек, сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов республики

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Обрушение произошло на шахте в районе Эрегли в провинции Зонгулдак на севере Турции, сообщил губернатор провинции Осман Хаджибеташоглу.

"В результате обрушения пострадали четверо рабочих. Взрыва на шахте не было", - отметил он.

Телеканал TRT Haber отмечает, что 75 спасателей направлены для извлечения оставшихся рабочих из шахты.

Как сообщила газета Hürriyet со ссылкой на Хаджибекташоглу, в шахте могут находиться не менее 280 рабочих. 

Позднее Хаджибекташоглу сообщил о завершении спасательных работ. "Экипажи благополучно покидают шахту. Произошло обрушение потолка в очень маленьком отсеке шахты", - сообщил он.

По информации Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, в результате обвала погиб один рабочий, трое получили ранения. Они извлечены из-под завалов. "Двое из спасенных рабочих находятся в тяжелом состоянии", - отметил Хаджибекташоглу. 

Теги:
Турция
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