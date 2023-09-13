Минздрав региона сообщил, что всего на амбулаторном лечении находятся 28 детей и 2 взрослых

ТАСС, 13 сентября. Количество госпитализированных после отравления в школе Тувы выросло до семи. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Вечером 12 сентября глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил о 45 обращениях с жалобами на кишечную инфекцию из школы № 18 в Кызыле. Были госпитализированы пятеро детей и один взрослый.

"Шестеро детей и один взрослый после пищевого отравления в школе № 18 города Кызыла продолжают оставаться под наблюдением врачей в стационарном отделении Республиканской инфекционной больницы. Из них пятеро детей и один взрослый поступили в стационар больницы вчера, еще один ребенок - сегодня. Состояние больных стабильное", - сообщили в региональном Минздраве.

По уточненным данным министерства, всего на амбулаторном лечении находятся 28 детей и 2 взрослых. "Все дети осмотрены врачами-педиатрами, ухудшений состояния не отмечено, все с положительной динамикой", - пояснили в министерстве.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления в школе в Кызыле в Туве. Прокуратура Тувы предварительно установила, что между школой № 18 в Кызыле и индивидуальным предпринимателем заключен договор по организации горячего питания обучающихся. Ведомство проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению санитарных требований.

В новость внесена правка (17:15 мск) - передается с исправлением во втором абзаце, верно - пятеро детей.