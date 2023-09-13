Суд отклонил жалобу на арест имущества экс-сенатора от Рязанской области

Ирину Петину обвиняют в получении взятки

ТАСС, 13 сентября. Рязанский областной суд отказал защите бывшего заместителя министра здравоохранения Рязанской области и экс-сенатора от региона Ирины Петиной, обвиняемой во взяточничестве, в пересмотре решения об аресте ее имущества. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение районного суда оставлено в силе", - сказали в суде.

Ранее Советским районным судом Рязани был наложен арест на имущество Петиной. Она обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки". В июле Петину заключили под стражу на два месяца, 5 сентября Советский районный суд Рязани продлил срок ареста до 22 сентября.

С 2011 по 2020 год Петина занимала должность заместителя министра здравоохранения Рязанской области. Курировала отделы бухгалтерского учета и отчетности, государственных закупок и правового обеспечения, а также планово-финансовый отдел. В период с 2020 по 2022 год она была членом Совета Федерации от Рязанской области.