Суд прекратил дело в отношении арендатора помещений на "Невской мануфактуре" в Петербурге

Причиной прекращения стало истечение срока давности уголовного преследования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Суд прекратил уголовное дело в отношении арендатора помещений для производства лодок у АО "Невская мануфактура", где 12 апреля 2021 года произошел крупный пожар. Причиной прекращения стало истечение срока давности уголовного преследования, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Мировой судья судебного участка №140 городп Санкт-Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении Игоря Пеховского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ. <…> Мировой судья уголовное дело по обвинению Пеховского прекратил в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Пеховский, фактически являясь руководителем ООО "РИФ", арендовал у АО "Невская Мануфактура" 15 нежилых помещений, в том числе нежилое помещение №100-Н, расположенное на четвертом этаже дома №50 литера А на Октябрьской набережной Петербурга. Пеховский, зная о нарушениях пожарной безопасности в арендованных помещениях, организовал производство лодок из поливинилхлоридного материала с использованием при их производстве горючих эпоксидных смол и легковоспламеняющихся жидкостей.

"12 апреля 2021 года не позднее 12:24 Пеховский, продолжая руководить производством лодок, действовал небрежно, в результате чего в нежилом помещении №100-Н произошел пожар, причиной которому в равной доле вероятности могут быть: воспламенение горючих материалов, располагавшихся в очаговой зоне пожара, при тепловом проявлении электроэнергии в результате аварийного режима работы электрооборудования либо участка электросети; воспламенение паровоздушной смеси (паров смолы, краски, клея в воздухе) <…>", - объяснили в пресс-службе.

В результате было уничтожено имущество на общую сумму 859 млн рублей. В ходе судебного разбирательства представителем потерпевшего генерального директора АО "Невская мануфактура" заявлен гражданский иск на более чем 1,5 млрд рублей, представителем потерпевшего генерального директора ООО "ПротонСПБ" - на 585 тыс. руб.

"Согласно требования ч. 2 ст. 306 УПК РФ при принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного преследования суд оставляет гражданский иск без рассмотрения, при этом оставление гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства", - напомнили в пресс-службе судов.